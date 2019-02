Dólar abre em queda em dia de eleições no Congresso e cautela com China

São Paulo – O dólar tinha pouca variação no início do pregão desta sexta-feira ante o real, com o mercado atento ao Congresso, que deve ter um dia agitado com a eleição das presidências de cada Casa, e em meio à cautela com o crescimento na China.

Às 9h10, o dólar recuava 0,13 por cento, a 3,6539 reais na venda, após fechar na véspera com queda de 1,77 por cento, a 3,6588 reais.

O dólar futuro operava em queda de cerca de 0,9 por cento.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 10,33 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de março, no total de 9,811 bilhões de dólares.