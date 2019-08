Dólar avança aguardando votação de destaques da Previdência

São Paulo — O dólar tinha pouca variação ante o real na abertura do pregão desta quarta-feira, monitorando votação de destaques da reforma da Previdência após aprovação do texto em segundo turno, e com ligeira melhora no sentimento com relação à guerra comercial entre Estados Unidos e China.

Às 9:06, o dólar avançava 0,13%, a 3,9612 reais na venda.

Na véspera, o dólar encerrou praticamente estável, com variação negativa de 0,03%, a 3,956 reais na venda.

O dólar futuro de maior liquidez perdia cerca de 0,1% neste pregão.

O BC realiza nesta sessão leilão de até 11 mil contratos de swap cambial tradicional, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento outubro de 2019.