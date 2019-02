Dólar tem pouca movimentação de olho em negociações entre EUA e China

São Paulo – O dólar iniciou a sessão desta sexta-feira com pouca movimentação ante o real, com o mercado monitorando as negociações comerciais entre Estados Unidos e China e em compasso de espera pelo avanço da reforma da Previdência no Congresso.

Às 9:11, o dólar recuava 0,05 por cento, a 3,7601 reais na venda, após avançar 0,91 por cento, a 3,7618 reais na venda na véspera.

O dólar futuro caía cerca de 0,2 por cento.

O Banco Central realiza nesta sexta-feira leilão de até 10,33 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de março, no total de 9,811 bilhões de dólares.