Dólar tem pequenas oscilações à espera de Previdência

SÃO PAULO, 10 Jan (Reuters) – O dólar tinha pequenas oscilações ante o real na abertura dos negócios desta quinta-feira, com investidores ainda à espera de medidas concretas após o término das negociações comerciais entre Estados Unidos e China e também na expectativa pela proposta de reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro.

Às 9:10, o dólar avançava 0,21 por cento, a 3,6955 reais na venda, depois de terminar a sessão anterior em baixa de 0,75 por cento, a 3,6878 reais, menor nível desde 26 de outubro de 2018. O dólar futuro tinha alta de cerca de 0,4 por cento.

Os investidores vão monitorar ainda o discurso do chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, à tarde, depois que a ata do último encontro de política monetária do banco central norte-americano indicou na véspera que as autoridades poderiam ser pacientes sobre os futuros aumentos da taxa de juros.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,4 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de dezembro, no total de 13,398 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral. (Por Claudia Violante; Edição de Camila Moreira)