Dólar tem nova queda à espera de dados de emprego dos EUA

São Paulo — O dólar recuava contra o real nos primeiros negócios desta sexta-feira, com agentes do mercado aguardando pela divulgação de dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos para mais sinais sobre a saúde da economia norte-americana e o futuro da política monetária do Federal Reserve.

Às 9:06, o dólar recuava 0,29%, a 4,0776 reais na venda.

Na véspera, o dólar fechou com a maior queda em um mês, de 1,09%, a 4,0894 reais na venda, em meio à fraqueza global da moeda norte-americana conforme investidores turbinaram apostas de novos cortes de juros nos EUA.

Na B3, o dólar futuro tinha queda de 0,18%, a 4,085 reais.

O BC realiza nesta sessão leilão de até 10.500 contratos de swap cambial reverso — nos quais assume comprada em dólar — e ofertará até 525 milhões de dólares em dólar à vista. Adicionalmente, a autarquia também realizará leilão de contratos de swap tradicional, para rolagem do vencimento dezembro de 2019.