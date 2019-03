Dólar tem maior alta mensal desde agosto; Bolsa fecha março no vermelho

O dólar fechou esta sexta-feira perto da estabilidade, com investidores preferindo recompor posições na moeda norte-americana na ausência de novas notícias, indicando alívio nas tensões políticas em torno da reforma da Previdência.

O dólar à vista terminou com variação negativa de 0,05%, a 3,9154 reais na venda. Na semana, a cotação subiu 0,34%. Em março, porém, a moeda saltou 4,32%, maior alta mensal desde agosto de 2018 (8,46%). Na B3, a referência do dólar futuro caía 0,13 por cento, a 3,8965 reais.

Bolsa

O Ibovespa fechou em alta beneficiado pela visão de clima político mais ameno no país e cenário positivo no exterior, mas se afastou das máximas do dia e terminou o volátil mês de março com pequena queda.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,74%, a 95.087,92 pontos, de acordo com dados preliminares. Na máxima do dia, bateu 95.862,75 pontos. O volume financeiro somava 13,28 bilhões de reais.

Também conforme os dados antes do ajuste de fechamento, o Ibovespa encerrou a semana com valorização de 1,4%, mas acumulou perda de 0,5% em março. No ano, o Ibovespa ainda contabiliza um ganho de 8%.