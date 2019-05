Dólar tem ligeira queda e Ibovespa sobe

São Paulo — O dólar pausou as altas recentes e teve nesta terça-feira leve queda frente ao real, com a moeda brasileira se beneficiando do ambiente externo mais amigável a ativos de risco, mas ainda cauteloso com a situação comercial entre EUA e China.

O dólar à vista teve variação negativa de 0,09%, para R$ 3,9758 na venda. Na B3, a referência do dólar futuro tinha queda de 0,51%, para R$ 3,9835.

Ibovespa

O Ibovespa fechou no azul nesta terça-feira, ajudado pela relativa pausa na troca de farpas entre Washington e Pequim e tendo de pano de fundo a reta final da temporada de balanços no Brasil, com JBS avançando 7% após mais do que dobrar o lucro nos primeiros três meses do ano.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,49%, a 92.176,49 pontos, de acordo com dados preliminares, experimentando uma trégua após três quedas seguidas, período em que acumulou declínio de 4%. O volume financeiro na sessão somava 11,5 bilhões de reais.