Dólar tem leves oscilações monitorando exterior com expectativa por Fed

São Paulo – O dólar registrava leves oscilações ante o real nesta terça-feira, monitorando o cenário internacional com as preocupações de uma recessão na economia norte-americana reforçando a cautela com a reunião de política monetária do Federal Reserve que termina no dia seguinte.

Às 10:29, o dólar recuava 0,04 por cento, a 3,8930 reais na venda, depois de terminar a sessão anterior em baixa de 0,26 por cento, a 3,8945 reais. O dólar futuro perdia cerca de 0,2 por cento.

“Com a atividade econômica mundial dando mostras de enfraquecimento…, o receio de que o Fed possa estar equivocado em sua política de alta dos juros eleva a discussão sobre um eventual período recessivo americano acontecer em 2019. Diante dessas incertezas se espera um discurso mais suave (dovish), ao final do dia de amanhã”, escreveu a Advanced Corretora em comentário matinal.

Pesquisa Reuters com economistas constatou que o risco de uma recessão nos EUA nos próximos dois anos subiu para 40 por cento, e houve ainda mudança significativa nas expectativas de menos aumentos dos juros pelo Federal Reserve no próximo ano. Agora, a pesquisa aponta para apenas dois aumentos nos juros em 2019.

Nesta quarta-feira, o Fed deve elevar os juros pela quarta vez neste ano, apesar das críticas do presidente dos EUA, Donald Trump, à política monetária do país.

À espera do Fed, o dólar caía ante a cesta de moedas, e operava misto ante emergentes: recuava ante o peso chileno e subia ante o rublo, em dia de forte queda dos preços do petróleo.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,83 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de dezembro, no total de 10,373 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final da semana, terá feito a rolagem integral.