Dólar tem leves oscilações monitorando exterior e cena política local

São Paulo – O dólar iniciou a terça-feira com leves oscilações ante o real, em meio a um cenário de incerteza na política local e com o mercado acompanhando os acontecimentos internacionais.

Os dados fortes sobre a economia da China divulgados nesta terça-feira favorecem o recuo dodólar ante moedas emergentes e ligadas a commodities, o que contém o movimento do dólarante o real. Como pano de fundo seguem as preocupações com uma possível guerra comercial envolvendo a China e os Estados Unidos.

Às 9:11, o dólar recuava 0,07 por cento, a 3,4096 reais na venda, depois de recuar 0,41 por cento na véspera, a 3,4120 reais. O dólar futuro tinha baixa de 0,26 por cento.

O Banco Central brasileiro realiza nesta sessão leilão de até 3,4 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem em maio e somam 2,565 bilhões de dólares.

Se mantiver esse volume e vendê-lo integralmente, o BC rolará o valor total dos swaps que vencem no próximo mês.