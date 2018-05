Dólar tem leves oscilações em dia de liquidez menor

São Paulo – O dólar iniciou a segunda-feira com leves oscilações ante o real, em dia de esperada liquidez reduzida com o feriado do Memorial Day nos Estados Unidos e com os investidores ainda cautelosos com o desenrolar da greve dos caminhoneiros e possíveis impactos na atividade econômica.

A possibilidade de os petroleiros também fazerem greve à partir de quarta-feira também contribui para maior cautela no mercado local nesta sessão.

Às 9:06, o dólar recuava 0,08 por cento, a 3,6653 reais na venda, depois de recuar 1,91 por cento na semana passada. O dólar futuro tinha alta de 0,34 por cento.

O BC realiza nesta sessão leilão de até 4.225 swaps cambiais tradicionais –equivalentes à venda futura de dólares– para rolagem do vencimento de junho. Também ofertará até 15 mil novos swaps.