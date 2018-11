Dólar tem leves oscilações em dia de liquidez baixa com feriado nos EUA

São Paulo – O dólar iniciou a quinta-feira com leves oscilações ante o real, com os investidores de olho em questões domésticas e tendo como pano de fundo o Brexit, preocupações com crescimento global e aumento de juros pelo Federal Reserve, em dia de liquidez enxuta devido ao feriado norte-americano de Ação de Graças.

Às 9:07, o dólar avançava 0,15 por cento, a 3,7951 reais na venda, depois de terminar a sessão anterior em alta de 0,66 por cento. O dólar futuro tinha variação negativa de 0,08 por cento.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,6 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de dezembro, no total de 12,217 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.