Dólar tem leves oscilações em dia de formação de Ptax

São Paulo – O dólar iniciou o último pregão de julho com leves oscilações ante o real, monitorando a moeda norte-americana no mercado internacional, mas com a formação da taxa Ptax de final de mês deixando o mercado mais técnico na parte da manhã.

Como pano de fundo, o mercado continuava de olho na cena política local, nessa reta final de negociações sobre apoio para as eleições de outubro.

Às 9:05, o dólar recuava 0,04 por cento, a 3,7285 reais na venda, depois de ter subido 0,33 por cento na véspera, a 3,73 reais. O dólar futuro tinha baixa de 0,04 por cento.

O Banco Central indicou na véspera que pretende rolar todo o volume de swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, que vence no início de setembro, mantendo a estratégia adotada nos últimos meses.

A autoridade fará na quarta-feira leilão de até 4,8 mil contratos e, se mantiver essa oferta e vendê-la até o final do mês, terá rolado o equivalente a 5,255 bilhões de dólares.