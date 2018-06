Dólar tem leves oscilações em dia de definição da Selic

São Paulo – O dólar iniciou a quarta-feira com leves oscilações ante o real, em meio a expectativas de que a China pode adotar medidas de estímulo em dia de definição da taxa básica de juros no Brasil.

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de absolver a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), em processo no qual era acusada pelo Ministério Público Federal de corrupção passiva e lavagem de dinheiro também está na mira dos agentes, diante das implicações que isso pode ter no julgamento do pedido de libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 26.

Às 9:05, o dólar recuava 0,06 por cento, a 3,7422 reais na venda, depois de subir 0,11 por cento, a 3,7443 reais, na véspera. O dólar futuro tinha queda de 0,15 por cento.

O Banco Central apenas anunciou para esta quarta-feira oferta de até 8.800 contratos de swap cambial tradicional – equivalente à venda futura de dólares – para rolagem do vencimento de julho.