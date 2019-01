Dólar tem leves oscilações em dia de Brexit e reunião ministerial local

São Paulo – O dólar registrava leves oscilações ante o real nos primeiros negócios desta terça-feira, monitorando o comportamento externo da divisa norte-americana após a China sinalizar medidas de estímulo à economia e aguardando o desfecho da votação do Brexit no Parlamento do Reino Unido.

Internamente, os investidores ainda esperavam novidades da proposta de reforma da Previdência, em dia de nova reunião ministerial do governo Jair Bolsonaro.

Às 9:09, o dólar recuava 0,03 por cento, a 3,6979 reais na venda, depois de terminar a sessão anterior em queda de 0,41 por cento, a 3,6991 reais. O dólar futuro operava praticamente estável.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,4 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de dezembro, no total de 13,398 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.