Dólar tem leves oscilações e se mantém acima de R$3,90

São Paulo – O dólar iniciou a terça-feira com leves oscilações ante o real, após o Banco Central anunciar leilão de 2 bilhões de dólares em linha – venda com compromisso de recompra – para tentar aliviar a pressão altista de final de ano, período em que comumente empresas enviam recursos ao exterior.

O cenário externo, no entanto, continua adverso, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou esperar seguir em frente com o aumento de tarifas sobre 200 bilhões de dólares em importações chinesas, o que jogou um balde de água fria sobre o otimismo vigente diante do encontro dele com o presidente da China, Xi Jinping no G20, no final da semana.

Às 9:12, o dólar recuava 0,04 por cento, a 3,9161 reais na venda, depois de terminar a sessão anterior com a maior alta desde junho, a 3,9175 reais, maior valor desde 2 de outubro. O dólar futuro tinha baixa de cerca de 0,6 por cento.

O Banco Central fará nesta terça-feira leilão de linha com oferta de 2 bilhões de dólares em novos contratos, com vencimento em 4 de fevereiro e 6 de março de 2019. Em dezembro, vencem outros 1,250 bilhão de dólares em linha e o BC ainda não se pronunciou se fará ou não rolagem.

A autoridade também realiza nesta sessão leilão de até 13,6 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de dezembro, no total de 12,217 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.