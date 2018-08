Dólar opera acima dos 4 reais na manhã desta quarta-feira

São Paulo – O dólar iniciou a quarta-feira com leves oscilações ante o real, mas ultrapassou os 4 reais pela primeira vez em dois anos e meio, sob influência da pesquisa Datafolha sobre o cenário eleitoral no Brasil. Perto das 10h30 da manhã, a moeda norte-americana avançava 0,92%, cotada a 4,0729 reais, depois de ter terminado a véspera no patamar de 4 reais pela primeira vez desde fevereiro de 2016, na quinta sessão consecutiva de alta. Mais cedo nesta manhã, o dólar futuro tinha queda de cerca de 0,16 por cento.