Dólar tem leves oscilações de olho no mercado externo

São Paulo – O dólar iniciou a quinta-feira com leves oscilações ante o real, em dia de otimismo no mercado internacional com a possibilidade de China e Estados Unidos chegarem a um acordo comercial e após a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, ter garantido voto de confiança de seu partido.

Às 9:08, o dólar avançava 0,32 por cento, a 3,8647 reais na venda, depois de terminar a sessão anterior em queda de 1,74 por cento, a 3,8524 reais. O dólar futuro tinha ganho de cerca de 0,2 por cento.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,83 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de dezembro, no total de 10,373 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até dia 21, terá feito a rolagem integral.