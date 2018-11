Dólar tem leves oscilações de olho no exterior e com nova atuação do BC

São Paulo – O dólar iniciou a quarta-feira com pequenas oscilações ante o real, com nova intervenção do Banco Central por meio de leilão de linha – venda com compromisso de recompra -, mas sem tirar o mercado externo do radar, em dia de agenda carregada e discurso do presidente do Federal Reserve.

Às 9:10, o dólar recuava 0,29 por cento, a 3,8655 reais na venda, depois de terminar a sessão anterior em queda de 1,04 por cento, a 3,8767 reais. O dólar futuro tinha variação negativa de 0,09 por cento.

O Banco Central realizará nesta sessão dois leilões de linha com oferta total de 1 bilhão de dólares –a metade da véspera–, com o objetivo de dar liquidez ao mercado.

A autoridade também realiza nesta sessão leilão de até 13,6 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de dezembro, no total de 12,217 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.