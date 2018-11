Dólar tem leves oscilações de olho no exterior e BC

São Paulo – O dólar iniciou a quinta-feira com leves oscilações ante o real, monitorando o recuo da moeda ante divisas emergentes no exterior após um discurso considerado “dovish” do chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, na véspera, e com nova atuação do Banco Central no câmbio.

A expectativa em relação ao encontro no G20 dos presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, no final de semana, entretanto, pode trazer cautela ao longo da sessão.

Às 9:13, o dólar avançava 0,35 por cento, a 3,8544 reais na venda, depois de acumular perda de quase 2 por cento nos dois pregões anteriores. O dólar futuro operava praticamente estável.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,14 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para concluir a rolagem do vencimento de dezembro, no total de 12,217 bilhões de dólares.

A autoridade também realiza novo leilão de linha – venda com compromisso de recompra -, desta vez para rolagem do total de 1,25 bilhão de dólares que vencem em 4 de dezembro.