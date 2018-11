Dólar tem leves oscilações de olho no cenário externo e política local

São Paulo – O dólar iniciou a segunda-feira com pequenas oscilações ante o real, em dia de ambiente externo mais favorável com a recuperação dos preços do petróleo, após os líderes europeus terem acertado acordo para Brexit e sinais de que a Itália pode reduzir sua meta de déficit orçamentário para 2019.

Internamente, a movimentação política do governo eleito, que trabalha para anunciar os últimos nomes de sua equipe até o final da semana, deve seguir de pano de fundo e traz alguma cautela aos agentes.

Às 9:07, o dólar avançava 0,12 por cento, a 3,8267 reais na venda, depois de terminar a última sessão em alta de 0,41 de 3,8222 por cento. O dólar futuro tinha baixa de 0,12 por cento.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,6 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de dezembro, no total de 12,217 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.