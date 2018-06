Dólar tem leves oscilações de olho em exterior e BC

São Paulo – O dólar operava com leves oscilações ante o real na abertura dos negócios em meio a preocupações sobre uma intensificação do conflito comercial entre Estados Unidos e China e com o mercado de olho na cena política local.

A atuação do Banco Central segue pairando sobre o mercado de cânbio já que a autoridade prometeu injetar até 10 bilhões de dólares em swap cambial tradicional até sexta-feira e colocou apenas 2 bilhões de dólares.

Às 9:13, o dólar recuava 0,01 por cento, a 3,7825 reais na venda, depois de terminar a véspera em alta de 1,03 por cento, a 3,7827 reais. O dólar futuro tinha elevação de 0,28 por cento.

O Banco Central apenas anunciou para esta quinta-feira oferta de até 8.800 contratos de swap cambial tradicional – equivalente à venda futura de dólares – para rolagem do vencimento de julho.