Dólar recua com reunião ministerial em foco

Às 10:00, o dólar recuava 0,42 por cento, a 3,7187 reais na venda, depois de terminar a sessão anterior em alta de 0,53 por cento, a 3,7343 reais. Na mínima, a moeda marcou 3,7147 reais. O dólar futuro caía cerca de 0,6 por cento.

“O mercado entrou o ano com um viés otimista com o Brasil… além disso, tem a notícia de que a reforma da Previdência tende a ser até mais agressiva do que a de Temer. Isso nos ajuda a descolar do exterior, mesmo marginalmente”, disse o operador de câmbio da corretora H.Commcor Cleber Alessie Machado.

Ele se referia à notícia trazida pela Folha de S.Paulo de que a equipe econômica do novo governo estuda proposta de reforma da Previdência que prevê uma regra de transição de 10 a 12 anos, período bem mais curto do que os 21 anos previstos na versão do ex-presidente Michel Temer, o que representaria uma maior economia de gastos.

Mesmo que no encontro ministerial desta terça-feira nenhuma medida seja anunciada, o mercado espera, ao menos, que a equipe econômica se alinhe depois do mal-estar da última semana, quando o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro “se equivocou” ao dizer que havia assinado um aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O episódio levou o ministro da Economia, Paulo Guedes, a tecer uma série de elogios ao presidente na véspera e defender a existência de coesão na equipe.

Os investidores também estavam atentos ao encontro entre representantes dos Estados Unidos e da China, na tentativa de costurar um acordo que dê fim à guerra comercial entre os dois países e ameaça uma desaceleração econômica global.

Nesta terça-feira, dados fracos da economia alemã fazem o euro cair ante o dólar. A moeda norte-americana subia ante a cesta de moedas e também ante algumas divisas de países emergentes, como o rublo e a lira turca.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,4 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de dezembro, no total de 13,398 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.