Dólar tem leves oscilações com leilão de linha e exterior

São Paulo – O dólar registrava leves oscilações na abertura dos negócios desta quarta-feira, após o Banco Central anunciar nova intervenção no mercado cambial por meio de leilões de linha – venda com compromisso de recompra – para a manhã desta sessão, que promete ter liquidez menor em razão do jogo entre Brasil e Sérvia, às 15h, pelo Grupo E da Copa do Mundo.

A alta da moeda norte-americana ante outras divisas no exterior diante dos temores da guerra comercial entre Estados Unidos e outros parceiros, entretanto, continha o movimento doméstico.

Às 9:09, o dólar recuava 0,05 por cento, a 3,7961 reais na venda, depois de ter subido 0,53 por cento na véspera, a 3,7980 reais. O dólar futuro perdia 0,05 por cento.

O BC anunciou 2,5 bilhões de dólares em dois leilões de linha para esta manhã, além da oferta de até 8.800 swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda de dólares no futuro, para rolagem do vencimento de julho.