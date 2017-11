Dólar tem leves oscilações com feriado nos EUA e Previdência

São Paulo – O dólar operava com leves oscilações ante o real nesta quinta-feira, em dia de volume reduzido com feriado nos Estados Unidos e com os investidores acompanhando as negociações do governo para pôr em votação a reforma da Previdência.

Às 11:12, o dólar avançava 0,16 por cento, a 3,2400 reais na venda. Na mínima, a moeda foi a 3,2270 reais e, na máxima, 3,2428 reais. O dólar futuro tinha alta de 0,45 por cento.

Na noite de quarta-feira o presidente Michel Temer promoveu um jantar no Palácio da Alvorada para conseguir apoio político para a reforma previdenciária, do qual participaram 176 pessoas entre parlamentares, ministros, economistas e o presidente.

Para o relator da reforma, deputado Arthur de Oliveira Maia (PPS-BA), que participou do encontro, o governo ainda tem um trabalho “árduo” para conquistar os 308 votos necessários na Câmara dos Deputados.

“O quórum do jantar mostra que o governo ainda está carecendo de apoio”, avaliou o diretor da consultoria de valores mobiliários Wagner Investimentos, José Faria Júnior.

O governo tem trabalhado para passar o texto no plenário da Câmara ainda este ano e tem a intenção de tentar apreciá-la no Senado no início do próximo ano.

O volume de negociações nesta sessão era baixo devido ao feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, onde os mercados estão fechados.

No exterior, o dólar operava em queda ante uma cesta de moedas e perto da estabilidade ante divisas de emergentes, como os pesos chileno e mexicano.