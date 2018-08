Dólar tem leves oscilações com exterior e cena eleitoral

São Paulo – O dólar iniciou a terça-feira com pequenas oscilações ante o real, dividido entre o ambiente mais tranquilo no mercado externo, com os investidores esperando pelas negociações entre Estados Unidos e China sobre comércio, e o resultado de pesquisa Ibope para a Presidência da República.

O levantamento, divulgado na noite passada, reforçou o cenário de que o candidato preferido dos investidores, Geraldo Alckmin (PSDB), ainda tinha preferência pequena dos eleitores.

Às 9:09, o dólar avançava 0,14 por cento, a 3,9632 reais na venda, depois de ter encerrado a véspera no maior valor em dois anos e meio, a 3,9577 reais. O dólar futuro tinha baixa de cerca de 0,15 por cento.

O Banco Central brasileiro realiza nesta sessão leilão de até 4,8 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de setembro, no total de 5,255 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.