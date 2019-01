Dólar tem leves oscilações com alívio no exterior e após fala de Bolsonaro

São Paulo – O dólar operava com leves oscilações ante o real no início dos negócios nesta sexta-feira, em dia de alívio internacional depois de a China anunciar corte do compulsório para amparar sua economia, mas com uma certa cautela com a cena política local após declarações sobre Previdência do presidente Jair Bolsonaro.

Em entrevista na véspera, ele sinalizou uma proposta de reforma mais leve, com idade mínima de aposentadoria de 62 anos para homens e 57 para mulheres.

Às 9:08, o dólar avançava 0,08 por cento, a 3,7568 reais na venda, depois de terminar a sessão anterior em queda de 1,46 por cento, a 3,7539 reais. O dólar futuro operava praticamente estável.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,4 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de dezembro, no total de 13,398 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.