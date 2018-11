Dólar tem leves oscilações antes de Fed e noticiário político local

São Paulo – O dólar iniciou a quinta-feira com pequenas oscilações ante o real, monitorando o cenário externo em dia de decisão de política monetária do Federal Reserve, e com os investidores à espera de novidades sobre a equipe econômica do presidente eleito Jair Bolsonaro e sobre a reforma da Previdência.

Às 9:12, o dólar avançava 0,10 por cento, a 3,7432 reais na venda, depois de terminar a sessão anterior em queda de 0,50 por cento, a 3,7395 reais. O dólar futuro tinha alta de 0,13 por cento.

Duas novidades do Senado na véspera podem influenciar os negócios nesta sessão. Os senadores aprovaram reajuste de 16,38 por cento para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), com impacto bilionário nas contas públicas.

Mas também aprovaram requerimento que confere o regime de urgência para projeto de lei que promete viabilizar a realização de um mega leilão de áreas para a produção de petróleo do pré-sal, o que pode contrabalançar o humor, já que tendo a gerar renda bilionária ao governo.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,6 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de dezembro, no total de 12,217 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.