Dólar tem leves oscilações ante real em dia de agenda vazia

São Paulo – O dólar operava com leves oscilações ante o real nesta sexta-feira, com a agenda esvaziada e baixo volume de negócios perto dos feriados de final de ano e com os investidores cautelosos em assumirem novas posições.

Às 9:54, o dólar avançava 0,31 por cento, a 3,3194 reais na venda, depois de subir 0,44 por cento na véspera. O dólar futuro tinha leve alta de 0,30 por cento.

“O mercado está apenas cumprindo tabela”, resumiu o profissional da mesa de câmbio de uma corretora local, ao ponderar que o volume esvaziado pode favorecer movimentações um pouco mais bruscas.

A questão fiscal, no entanto, continuava no radar dos mercados, sobretudo após a votação da reforma da Previdência ter sido adiada para fevereiro de 2018.

Um dos temores era de que o país possa ser rebaixado novamente pelas agências de classificação de risco pode conta disso, em meio ao cenário ruim das contas públicas, com reflexos negativos para a dívida.

Na véspera, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que não conversou sobre mudanças de rating do Brasil nas reuniões que teve com agências de classificação de risco Standard & Poor’s, Fitch e Moody’s nesta semana, e que aproveitou para explicar as razões e a dinâmica de a votação da Previdência ter sido adiada.

Na cena externa, o euro recuava frente ao dólar depois que os separatistas catalães ganharam as eleições regionais na Espanha, alimentando preocupações sobre possível independência da quarta maior economia da zona do euro.

O dólar operava misto ante divisas de países emergentes.