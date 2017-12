Dólar tem leves oscilações ante real com Previdência e BC

São Paulo – O dólar registrava leves oscilações ante o real nesta sexta-feira, depois de subir forte por dois pregões seguidos em meio a preocupações maiores com a capacidade do governo do presidente Michel Temer de conseguir apoio político para tirar a reforma da Previdência do papel.

A volta do Banco Central ao mercado de câmbio ajudava a conter movimentos de alta nesta sessão.

Às 11:19, o dólar recuava 0,14 por cento, a 3,2669 reais na venda, depois de subir 1,96 por cento nas duas sessões anteriores. O dólar futuro tinha leve baixa de 0,20 por cento.

“O dólar está perto de um teto num cenário mais pessimista, mas pode ir acima de 3,30 reais se a reforma for adiada ou o governo jogar a toalha”, afirmou a diretora de câmbio da AGK Corretora, Miriam Tavares.

O noticiário ficou mais negativo nesta semana, diante da dificuldade do governo de conseguir o apoio necessário para colocar em votação o texto da reforma em breve. Não por menos, o dólar saltou do patamar de 3,20 reais para 3,27 reais nos últimos dias.

Na véspera, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que ainda faltavam muitos votos para atingir os 308 necessários para passar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) na Casa.

No sábado, Temer vai se reunir com o governador de São Paulo e provável futuro presidente do PSDB, Geraldo Alckmin, para tratar do apoio dos tucanos à matéria. No dia seguinte, o presidente será o principal convidado de um jantar, a ser promovido por Maia com líderes e presidentes de partidos em busca de apoios.

O recente movimento de alta do dólar sobre o real era contido nesta sessão pela atuação do BC, que anunciou a retomada dos leilões de swap cambial –equivalentes à venda futura de dólares. Serão 14 mil contratos no leilão desta manhã e, se for mantido esse ritmo e vender todo os lotes por dia durante dezembro, conseguirá rolar todo o vencimento de janeiro, que soma 9,638 bilhões de dólares.

O BC não atuou no mercado nos dois últimos meses porque não havia vencimentos de swap. Em setembro, quando fez a última atuação, o BC rolou apenas 6 bilhões de dólares do total de 9,975 bilhões de dólares vencendo no mês seguinte.