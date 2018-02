Dólar tem leves oscilações ante real aguardando Powell

São Paulo – O dólar registrava leves oscilações ante o real nesta terça-feira, à espera do depoimento do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, ao Congresso norte-americano, com os investidores à procura de pistas sobre a trajetória dos juros no país, que podem influenciar no fluxo de recursos pelo globo.

Às 10:00, o dólar avançava 0,09 por cento, a 3,2354 reais na venda, depois de cair 0,28 por cento na véspera. O dólar futuro tinha alta de cerca de 0,35 por cento.

“O mercado aposta em discurso mais ‘dovish'”, afirmou o diretor da consultoria de valores mobiliários Wagner Investimentos, José Faria Júnior, acrescentando que, se isso ocorrer, a tendência será de baixa do dólar.

No exterior, o dólar rondava a estabilidade ante a cesta, também com antes da fala de Powell. A moeda norte-americana tinha leve alta ante divisas de países emergentes, como o peso chileno.

A economia dos Estados Unidos tem dado sinais de força, sobretudo no mercado de trabalho, o que chegou a alimentar forte aversão ao risco nos mercados globais recentemente por temores de que os juros poderiam subir mais rapidamente do que o esperado.

No entanto, o banco central norte-americano reiterou sua política de aumentos graduais nos juros, trazendo um pouco mais de calma aos investidores. Por enquanto, o Fed indica três altas de juros neste ano, com amplas apostas de que a primeira ocorrerá agora em março.

Juros mais elevados na maior economia do mundo têm potencial para atrair recursos aplicados em outras praças financeiras, como a brasileira.

O Banco Central brasileiro fará nesta sessão o último leilão de swaps cambiais tradicionais –equivalentes à venda futura de dólares– para concluir a rolagem dos contratos que vencem em março, no total de 6,154 bilhões de dólares. Ofertará até 9,1 mil contratos.