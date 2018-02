Dólar tem leves oscilações ante real à espera de ata do Fed

São Paulo – O dólar registrava leves oscilações ante o real nesta quarta-feira, monitorando o exterior à espera da ata do último encontro de política monetária do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, em busca de pistas sobre a trajetória de alta dos juros no país neste ano.

Às 9:56, o dólar recuava 0,05 por cento, a 3,2539 reais na venda, depois de subir 0,63 por cento na véspera, a 3,2555 reais. O dólar futuro tinha perdas de 0,08 por cento.

“A expectativa dos agentes é de que a ata da última reunião (do Fed) traga um tom mais elevado para a trajetória prospectiva da taxa de juros”, resumiu o banco Bradesco em relatório.

O Fed divulga às 16h (horário de Brasília) o documento, que o mercado irá analisar em busca de indicações sobre o ritmo futuro de aperto monetário nos EUA e a possibilidade de quatro altas dos juros este ano.

As últimas leituras sobre salários e inflação no país ficaram acima do esperado, o que teria provocado a violenta onda de vendas nos mercados acionários nas últimas semanas.

No exterior, o dólar subia ante a cesta de moedas, mas operava misto contra as divisas de emergentes, em alta ante os pesos chileno e mexicano e queda ante o rand sul-africano e a lira turca.

Internamente, o mercado monitora a cena política, depois que o governo desistiu de votar a reforma da Previdência neste momento e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), considerou o anúncio de uma pauta prioritária de 15 medidas para a economia no Congresso Nacional como um “equívoco”.

“Rodrigo Maia já se pronunciou contra as medidas…(e disse) que a pauta seguirá conforme o Congresso bem entender, ou seja, novamente Maia se ressente de não protagonizar eventos que possam ser capitalizados em seu favor como suposto candidato”, avaliou em relatório a gestora Infinity.

Ainda no radar estão as agências de classificação de risco, que avisaram que a suspensão da reforma previdenciária é um fator negativo sobre o rating brasileiro.

O Banco Central brasileiro fará nesta sessão novo leilão de até 9,5 mil swaps cambiais tradicionais –equivalentes à venda futura de dólares– para rolagem dos contratos que vencem em março, no total de 6,154 bilhões de dólares.

Mantido esse volume diário até o final do mês e vendendo os lotes todos, rolará integralmente os swaps que vencem agora.