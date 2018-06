Dólar tem leves oscilações à espera de encontro do Fed

São Paulo – O dólar tinha leves variações ante o real nesta quarta-feira após o Banco Central atuar no mercado, mas os investidores continuavam cautelosos antes da reunião de política monetária do Federal Reserve e, principalmente, por pistas sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos neste ano.

Às 10:29, o dólar avançava 0,05 por cento, a 3,7094 reais na venda, depois de cair 0,52 por cento na véspera. Na mínima do dia, a moeda norte-americana foi a 3,6898 reais. O dólar futuro recuava cerca de 0,20 por cento.

“Para esta reunião (do Fed), espera-se que a dissidência dê o tom da quantidade de movimentos (de juros) neste ano e, neste ponto, o BC se mantém atento, inclusive com a atuação mais forte no câmbio”, escreveu o economista-chefe da gestora Infinity Asset, Jason Vieira.

As apostas gerais são de que o Fed elevará sua taxa de juros nesta tarde, pela segunda vez neste ano. Os investidores estarão mais atentos ao comunicado da decisão e à entrevista que o chair da instituição, Jerome Powell, dará em seguida atrás de pistas sobre os próximos passos.

O mercado estava dividido entre três ou quatro altas de juros pelo Fed neste ano ao todo, em meio a sinais de melhor desempenho econômico que os Estados Unidos têm dado. Taxas mais altas têm potencial para atrair à maior economia do mundo recursos aplicados em outras praças financeiras.

A decisão do Fed sairá às 15:00 (horário de Brasília).

A ação do BC brasileiro nos mercados também dava o tom desta sessão. Na semana passada, o BC informou que injetaria 20 bilhões de dólares até essa sexta-feira por meio de novos swaps cambiais, além dos 750 milhões de dólares que já vinha ofertando diariamente, para dar liquidez ao mercado.

Nesta manhã, o BC já fez um leilão de 40 mil novos swaps, equivalentes à venda futura de dólares, vendidos integralmente. Neste mês até agora, já injetou 18,116 bilhões de dólares em novos swaps.

“Temos o suspense com a atuação do BC no câmbio via swaps”, escreveu a corretora H.Commcor em relatório. “Mais da metade do montante ficou guardada para este momento de Fed e eventuais efeitos do que conhecermos hoje”.

O BC também já tem programado leilão de até 8.800 swaps cambiais tradicionais nesta sessão, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de julho.