Dólar tem leve variações de olho em Previdência

São Paulo — O dólar tinha leves variações ante o real no início do pregão desta segunda-feira, com investidores de olho nas articulações políticas ligadas à reforma da Previdência, após pesquisa Datafolha divulgada no domingo mostrar má avaliação do governo Bolsonaro nos primeiros 100 dias de mandato.

Às 9:13, o dólar avançava 0,06 por cento, a 3,8755 reais na venda.

Na sexta-feira, a moeda fechou com avanço de 0,40 por cento, a 3,8730 reais na venda. Na semana passada, acumulou queda de 1,1 por cento.

O dólar futuro rondava a estabilidade.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 5,350 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de maio, no total de 4,843 bilhões de dólares.