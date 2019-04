Dólar tem leve variação em semana de reunião do Fed e feriado

São paulo — O dólar tinha leves variações ante o real no início do pregão desta segunda-feira, em semana de reunião do Federal Reserve e com feriado na quarta-feira, monitorando desdobramentos ligados à reforma da Previdência.

Às 9:06, o dólar recuava 0,10 por cento, a 3,9278 reais na venda.

Na sexta-feira, a divisa norte-americana caiu 0,62 por cento, a 3,9317 reais na venda. Na semana passada, o dólar acumulou alta de 0,05 por cento.

O dólar futuro perdia cerca de 0,o5 por cento neste pregão.

Investidores também repercutem o anúncio do Banco Central de que a partir desta segunda fará oferta diária de operações compromissadas de venda de títulos com livre movimentação, visando aperfeiçoar a administração da liquidez bancária e a oferta de lastro pela autoridade monetária.

Neste pregão, o BC realiza leilão de até 5,2 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para finalizar a rolagem do vencimento de maio, no total de 5,343 bilhões de dólares.

A autoridade monetária também informou que começará em 2 de maio a rolagem integral dos 201.785 contratos de swap cambial tradicional com vencimento em 1º de julho de 2019.