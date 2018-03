Dólar tem leve queda ante real à espera de desfecho do Fed

São Paulo – O dólar iniciou a quarta-feira com leve baixa ante o real, após voltar a 3,30 reais na véspera, em compasso de espera pelo desfecho do encontro de política monetária do Federal Reserve, para o qual se espera o primeiro aumento de juros para os Estados Unidos neste ano.

O mercado está especialmente ansioso por pistas sobre os passos daqui para a frente, para saber se o Fed vai manter a trajetória de três altas no ano ou se vai acrescentar um aumento adicional.

Às 9:09, o dólar recuava 0,06 por cento, a 3,3063 reais na venda, depois de subir na véspera para o maior patamar do ano, a 3,3084 reais. O dólar futuro tinha queda de 0,26 por cento.

O Banco Central brasileiro realiza nesta sessão novo leilão de até 14 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem em abril e somam 9,029 bilhões de dólares.

Se mantiver esse volume e vendê-lo integralmente, o BC rolará o valor total dos swaps que vencem no próximo mês.