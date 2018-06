Dólar tem leve oscilação enquanto investidores se preocupam com EUA

São Paulo – O dólar iniciou a terça-feira com pequenas variações ante o real, de olho no cenário externo, onde os investidores seguiam preocupados com crescente conflito comercial entre Estados Unidos e seus parceiros comerciais, especialmente a China.

Às 9:11, o dólar recuava 0,01 por cento, a 3,7776 reais na venda, depois de cair 0,14 por cento, na véspera. O dólar futuro era negociado praticamente estável.

O Banco Central, por enquanto, anunciou apenas oferta de até 8.800 swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda de dólares no futuro, para rolagem do vencimento de julho.