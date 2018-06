Dólar tem leve oscilação com cena externa

São Paulo – O dólar operava com pequena oscilação ante o real, acompanhando o movimento da moeda norte-americana ante outras divisas de países emergentes e ligadas a commodities no exterior e tendo como pano de fundo a fiscalização do Banco Central, que pode atuar a qualquer momento no mercado de câmbio.

Às 11:54, o dólar avançava 0,03 por cento, a 3,7790 reais na venda, depois de cair 0,14 por cento, na véspera. O dólar futuro era negociado com alta de cerca de 0,07 por cento.

“Estamos observando uma dinâmica mais estável (para os ativos de risco), sem novidades relevantes no cenário. Os sinais de fragilidade, contudo, ainda permanecem”, escreveu o chefe de multimercados da gestora Icatu Vanguarda, Dan Kawa.

No exterior, o dólar subia ante uma cesta de moedas, mas recuava frente à maioria das divisas de países emergentes, como o peso mexicano.

Como pano de fundo, seguiam as preocupações com o recente conflito comercial entre Estados Unidos e seus parceiros comerciais, especialmente a China.

Internamente, o BC seguia monitorando o mercado de câmbio, tendo anunciado para esta sessão, por ora, apenas a oferta de até 8.800 swaps cambiais tradicionais.

A autoridade vendeu o lote integral, já rolando 7,920 bilhões de dólares do total de 8,762 bilhões de dólares que vence no mês que vem. Se mantiver e vender esse volume diariamente até o final do mês, fará a rolagem integral.