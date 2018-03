Dólar tem leve oscilação ante real com exterior e correção

São Paulo – O dólar operava com leves oscilações ante o real nesta sexta-feira, numa tentativa de correção após as altas recentes, mas com os investidores atentos ao cenário externo em meio às preocupações com o avanço do tom protecionista dos Estados Unidos e temores de guerra comercial global.

Às 11:56, o dólar recuava 0,02 por cento, a 3,2898 reais na venda, depois de acumular alta de 1,20 por cento nos quatro pregões anteriores. O dólar futuro tinha leve alta de cerca de 0,10 por cento.

“O apetite ao risco é limitado por preocupações com o cenário político nos EUA, marcado por forte instabilidade na equipe de assessores do presidente Donald Trump, além de temores quanto ao recrudescimento do protecionismo”, escreveu a SulAmérica Investimentos.

No exterior, o dólar subia ante uma cesta de moedas e frente a moedas de países emergentes, como os peso chileno, diante de preocupações como as mudanças de pessoal no centro do governo dos EUA, que vêm impactando os mercados nos últimos dias.

Na vépera, o jornal Washington Post informou que Trump decidiu substituir seu assessor de segurança nacional, H. R. McMaster, após a saída de Rex Tillerson da secretaria de Estado e de Gary Cohn como assessor econômico.

O mercado também estava de olho nos próximos passos do Federal Reserve, banco central norte-americano, com amplas apostas de que eleverá os juros na próxima semana pela primeira vez neste ano.

Pesquisa Reuters recente com analistas mostrou que o Fed elevará os juros na próxima semana, disseram todos os 104 economistas entrevistados entre 5 e 13 de março, com mais três altas esperadas para este ano, impulsionadas pelo sólido mercado de trabalho. No levantamento feito há algumas semanas, as projeções eram de três altas neste ano.

O Banco Central brasileiro vendeu nesta sessão toda a oferta de até 14 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de abril. Dessa forma, já rolou 3,5 bilhões de dólares do total de 9,029 bilhões de dólares.

Se mantiver esse volume e vendê-lo integralmente, o BC rolará o valor total dos swaps que vencem no próximo mês.