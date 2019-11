Dólar tem leve queda em sessão volátil de olho em negociações comerciais

São Paulo — O dólar devolvia os ganhos iniciais e recuava ante o real nesta quinta-feira, em sessão volátil marcada pelo otimismo cauteloso na frente comercial Estados Unidos-China, com os investidores de olho na aprovação de admissibilidade de PEC que permite prisão após condenação em segunda instância e no voto do presidente do STF sobre caso do antigo Coaf.

Às 10:33, o dólar recuava 0,20%, a 4,1906 reais na venda, depois de chegar a subir mais de 0,3%, tocando 4,2171 reais na máxima do dia.

Na sessão anterior, o dólar à vista teve leve ajuste de baixa, caindo 0,17%, a 4,1988 reais na venda.

O dólar futuro registrava queda de 0,10% neste pregão, a 4,193 reais.

Segundo Fernanda Consorte, estrategista de câmbio do banco Ourinvest, não há um acontecimento específico que esteja orientando o movimento do dólar nesta sessão, e a alta anterior e volatilidade da moeda apenas refletem as incertezas comerciais e as tensões políticas recentes.

“A moeda está num patamar estressado”, disse. “As altas sugerem incerteza política tanto aqui como na América Latina, e também na eterna novela das negociações comerciais entre Estados Unidos e China.”

Antes da abertura do mercado, o Ministério do Comércio chinês disse que a China se esforçará para chegar a um acordo comercial inicial com os Estados Unidos, na tentativa de acalmar os temores de que as negociações possam estar desandando, o que fornecia certo suporte para o real.

Ainda nesta quinta, o Wall Street Journal informou que aChina convidou os principais negociadores comerciais dos Estados Unidos para uma nova rodada de negociações presenciais em Pequim.

No entanto, uma notícia de quarta-feira de que a “fase um” de um acordo entre os dois lados pode ser adiada para o próximo ano limitava o otimismo.

No Brasil, a atenção se voltava para as novidades políticas, após a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovar na quarta-feira a admissibilidade de Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite a prisão após condenação em segunda instância.

Também na quarta feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, votou para impedir que o antigo Coaf faça relatórios por encomenda do Ministério Público ou de polícias Federal e Civil dos Estados, o que pode beneficiar o senador Flávio Bolsonaro.

No exterior, o índice do dólar contra outras moedas caía 0,17%.

O Banco Central vendeu nesta quinta-feira 4 mil contratos de swap cambial reverso e 200 milhões de dólares em moeda spot, de oferta de até 15.700 e 785 milhões, respectivamente.

Adicionalmente a autarquia ofertará contratos de swap tradicional, para rolagem do vencimento janeiro de 2020.