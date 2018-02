Dólar tem leve baixa ante real de olho no exterior

São Paulo – O dólar operava com leve baixa ante o real nesta segunda-feira, com os investidores novamente de olho na cena externa, numa semana marcada por indicadores econômicos relevantes sobre a economia norte-americana e também pelo depoimento do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no dia seguinte, no Congresso dos Estados Unidos.

Às 10:09, o dólar recuava 0,16 por cento, a 3,2366 reais na venda, depois de recuar 0,21 por cento na sexta-feira. O dólar futuro caía cerca de 0,10 por cento.

“É o primeiro conjunto de palavras (de Powell) e o mercado vai observar atentamente para tentar entender como esse novo banco central vai se comportar, as diferenças em relação ao anterior”, afirmou o presidente do correspondente cambial Remessa Online, Fernando Pavani.

Este é o primeiro depoimento de Powell à frente do banco central norte-americano, depois de ter substituído Janet Yellen no comando da instituição, e os mercados estarão totalmente focados em sinais sobre como o Fed vê a economia norte-americana neste momento e os próximos passos da sua política monetária.

Há temores de que o Fed possa elevar a taxa de juros mais rápido do que o esperado, o que tende a atrair para a maior economia do mundo recursos aplicados em outras praças financeiras, como a brasileira.

No exterior, o dólar recuava ante uma cesta de moedas no exterior e também algumas divisas de países emergentes, como o peso chileno e a lira turca.

Internamente, o Banco Central brasileiro fará nesta sessão novo leilão de até 9,5 mil swaps cambiais tradicionais –equivalentes à venda futura de dólares– para rolagem dos contratos que vencem em março, no total de 6,154 bilhões de dólares.

Mantido esse volume diário até o final do mês e vendendo os lotes todos, rolará integralmente os swaps que vencem agora.