Dólar tem leve baixa ante real de olho no exterior

São Paulo – O dólar encerrou a segunda-feira com leve baixa ante o real, com os investidores novamente de olho na cena externa, em especial sobre os próximo passos da política monetária nos Estados Unidos com o depoimento do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no dia seguinte, no Congresso dos Estados Unidos.

O dólar recuou 0,28 por cento, a 3,2326 reais na venda, depois de ir a 3,2432 reais na máxima do dia e a 3,2300 reais na mínima. O dólar futuro caía cerca de 0,15 por cento no final da tarde.

“É o primeiro conjunto de palavras (de Powell) e o mercado vai observar atentamente para tentar entender como esse novo banco central vai se comportar, as diferenças em relação ao anterior”, afirmou o presidente do correspondente cambial Remessa Online, Fernando Pavani.

Este é o primeiro depoimento de Powell ao Congresso norte-americano à frente do banco central norte-americano, depois de ter substituído Janet Yellen no comando da instituição, e os mercados estarão totalmente focados em sinais sobre como o Fed vê a economia norte-americana neste momento e os próximos passos da sua política monetária.

Há temores de que o Fed possa elevar a taxa de juros mais rápido do que o esperado, o que tende a atrair para a maior economia do mundo recursos aplicados em outras praças financeiras, como a brasileira.

No exterior, o dólar rondava a estabilidade ante uma cesta de moedas e recuava contra algumas divisas de países emergentes, como o peso chileno.

O Banco Central vendeu integralmente a oferta de até 9.500 contratos de swap cambial tradicional –equivalentes à venda futura de dólares– para rolagem do vencimento de março. Desta forma, já rolou 5,7 bilhões de dólares do total de 6,154 bilhões de dólares que vencem no mês que vem.

Mantido esse volume diário até o final do mês e vendendo os lotes todos, rolará integralmente os swaps que vencem agora.