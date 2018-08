Dólar tem leve baixa à espera de dados do mercado de trabalho dos EUA

São Paulo – O dólar iniciou a sexta-feira com leve baixa ante o real, à espera da divulgação dos dados do mercado de trabalho norte-americano, que podem consolidar a perspectiva de mais dois aumentos de juros no país neste ano.

A cena política seguia como pano de fundo, com a proximidade do fim do prazo para as convenções partidárias que definirão os candidatos para a corrida presidencial.

Às 9:05, o dólar recuava 0,25 por cento, a 3,7473 reais na venda, depois de recuar 0,06 por cento na véspera, a 3,7566 reais. O dólar futuro tinha leve baixa de 0,03 por cento.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de swap cambial tradicional, equivalentes à venda futura de dólares, com oferta de até 4,8 mil contratos para rolagem do vencimento de setembro.

Se mantiver essa oferta e vendê-la até o final do mês, terá rolado o equivalente a 5,255 bilhões de dólares.