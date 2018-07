Dólar tem leve alta frente o real com volume reduzido de negócios

São Paulo – O dólar fechou esta quarta-feira com leve alta frente ao real, num pregão marcado por menor liquidez porque os mercados dos Estados Unidos estiveram fechados com o feriado pelo Dia da Independência, o que desencorajou os investidores a tomarem posições mais fortes.

O dólar avançou 0,45 por cento, a 3,9130 reais na venda. O dólar futuro tinha variação positiva de cerca de 0,35 por cento no final da tarde.

“Faltam motivos para uma rodada de mau humor, mas também não há força para o contrário”, afirmou o operador da corretora H.Commcor Cleber Alessie Machado.

Os investidores continuaram de olho na cena externa, com temores sobre a guerra comercial e o prazo de sexta-feira em que os Estados Unidos devem iniciar a taxação sobre produtos chineses, o que deve gerar retaliações da China como resposta.

Além disso, a política monetária nos EUA também estará no radar nesta semana, com a divulgação da ata do Federal Reserve, banco central do país, e importantes dados de emprego. O mercado quer mais sinais sobre as próximas altas de juros.

Taxas mais elevadas tendem a atrair à maior economia do mundo recursos aplicados hoje em outras praças financeiras, como a brasileira.

O dólar tinha leves variações frente a uma cesta de moedas e pequena alta sobre divisas de países emergentes, como o peso chileno.

O Banco Central brasileiro ofertou e vendeu integralmente 14 mil swaps tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem em agosto, no total de 14,023 bilhões de dólares.

Com isso, rolou o equivalente a 2,1 bilhão de dólares do total que vence no próximo mês. Como tem feito recentemente, o BC não anunciou intervenção extraordinária no mercado de câmbio para este pregão.

“O BC só atua quando o movimento (do câmbio) descola do exterior”, afirmou Machado.