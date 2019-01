Dólar tem leve alta e fecha a semana praticamente estável

São Paulo – O dólar terminou a sexta-feira com pequena alta ante o real, após uma sessão de muito vaivém, sem se afastar no nível de 3,70 reais, com os investidores monitorando de perto o mercado externo e o noticiário à espera de novidades para renovar suas posições.

O dólar avançou 0,15 por cento, a 3,7145 reais na venda nesta sessão, e fechou a semana praticamente estável, com queda acumulada de 0,01 por cento. No ano até agora, o dólar acumula queda de 4,16 por cento.

Na mínima, a moeda foi a 3,6916 reais e, na máxima, a 3,7310 reais. O dólar futuro tinha alta de 0,9 por cento.