Dólar tem leve alta e fecha a R$ 3,77 após fala do presidente do BCE

O dólar encerrou com leve alta ante o real nesta quinta-feira, acompanhando a movimentação da moeda no exterior, após comentários do presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi.

O dólar avançou 0,23 por cento, a 3,7719 reais na venda. Na máxima da sessão, alcançou 3,7952 reais e na mínima, chegou a 3,7383 reais. O dólar futuro operava em alta de 0,3 por cento.

Em pregão de volume mais baixo, devido ao feriado municipal em São Paulo na sexta-feira, investidores voltaram-se para o exterior, onde o dólar subiu para uma máxima de mais de cinco semanas contra o euro após fala de Draghi.

Draghi reconheceu que o crescimento da zona do euro provavelmente será mais fraco que o previsto por causa de impactos de eventos que incluem a desaceleração da China e o Brexit.

“A fala do Mario Draghi, do BCE, em que ele comentou que as perspectivas para a economia mudaram para o lado negativo impactou a moeda no exterior”, afirmou Carlos Müller, analista da Geral Investimentos.

No lado doméstico, a reforma da Previdência continuou no radar do mercado no último dia de participação do governo em Davos.

Em entrevista à Reuters nesta quinta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a proposta de reforma da Previdência que está sendo estruturada pelo governo pode render uma economia de 700 bilhões a 1,3 trilhão de reais em 10 anos, podendo chegar a dois terços a mais que o esforço do governo anterior, que falhou.

O Banco Central vendeu nesta sessão 13,4 mil contratos de swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares. Desta forma, rolou 11,39 bilhões de dólares do total de 13,398 bilhões de dólares que vencem em fevereiro.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.