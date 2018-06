Dólar tem leve alta com preocupação fiscal e cena política

São Paulo – O dólar registrava leve alta ante o real na abertura desta quarta-feira, após ter ido a 3,81 reais na véspera a despeito da atuação mais firme do Banco Central, com os investidores preocupados com a trajetória fiscal do país e o cenário político à frente.

Para esta sessão, a autoridade monetária manteve os leilões de swap cambial tradicional que já vinha fazendo até então, com a rolagem do vencimento de julho e uma oferta adicional de até 15 mil contratos, sem ofertas extraordinárias por ora.

Às 9:13, o dólar avançava 0,16 por cento, a 3,8160 reais na venda, depois de terminar a véspera em alta de 1,78 por cento, a 3,81 reais. O dólar futuro tinha alta de 0,55 por cento.

O BC oferta nesta sessão até 8.800 swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura dedólares, para rolagem do vencimento de julho. Também ofertará até 15 mil novos swaps.