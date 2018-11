Dólar tem leve alta com exterior e Ptax

São Paulo – O dólar iniciou o último pregão de novembro com leve alta ante o real, aguardando o desfecho do encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e da China no G20, com esperança de algum acordo comercial entre as partes que alivie as preocupações com o crescimento global.

A formação da taxa Ptax de final de mês – usada em diversos derivativos cambiais -, no entanto, deve adicionar volatilidade aos negócios na sessão e deixar o mercado mais técnico na primeira metade do dia.

Às 9:05, o dólar avançava 0,10 por cento, a 3,8615 reais na venda, depois de terminar a sessão anterior em alta de 0,43 por cento, a 3,8575 reais. O dólar futuro tinha alta de 0,22 por cento.

O Banco Central anunciou na véspera que iniciará na próxima segunda-feira a rolagem do vencimento de janeiro em swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, com oferta de 13.830 contratos.

Segundo nota da autoridade monetária, o calendário de leilões será mais enxuto, com a conclusão da rolagem até o dia 21 do mês que vem. Vencem em janeiro 10,4 bilhões de dólares em contratos de swap cambial. O estoque total do BC totaliza 68,9 bilhões de dólares.