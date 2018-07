Dólar à vista bate máxima em R$ 3,90 antes de leilão

São Paulo – O dólar registrou máxima aos R$ 3,9040 (+0,68%) no mercado à vista na manhã desta segunda-feira, 2, em meio a uma liquidez fraca e com investidores monitorando as tensões comerciais no exterior.

“Com a cautela predominando lá fora e o mercado local pequeno por causa do jogo do Brasil contra o México, qualquer demanda faz preço, tanto para cima como para baixo”, diz Hideaki Iha, operador da corretora Fair.

O dólar futuro de agosto teve máxima aos R$ 3,9150 (+0,66%). As atenções se voltam daqui a pouco para o início da rolagem do vencimento de swap cambial de agosto, de cerca de US$ 14 bilhões, com leilão às 10h30 e oferta de até 14 mil contratos (US$ 700 milhões).