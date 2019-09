São Paulo — O dólar oscilava em leve alta ante o real nos primeiros negócios desta terça-feira, num pregão de forma geral de ganhos para a moeda norte-americana no exterior, em meio ainda aos efeitos da disparada dos preços do petróleo na véspera e à crescente ansiedade quanto às decisões de política monetária nos EUA e no Brasil — ambas na quarta-feira.

Por volta de 9h10, o dólar à vista subia 0,17%, a 4,0985 reais na venda. Na B3, o dólar futuro tinha ganho de 0,37%, a 4,0995 reais.