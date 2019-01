Dólar tem leve alta após dados fracos da China e à espera de Previdência

SÃO PAULO, 14 Jan (Reuters) – O dólar iniciou a segunda-feira em leve alta ante o real, com a desaceleração econômica global em evidência após mais uma rodada de indicadores fracos na China e com os investidores à espera da proposta de reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro.

Às 9:10, o dólar avançava 0,41 por cento, a 3,7296 reais na venda, depois de terminar a sessão anterior em alta de 0,15 por cento, a 3,7145 reais. O dólar futuro tinha alta de cerca de 0,40 por cento. O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,4 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de dezembro, no total de 13,398 bilhões de dólares. Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.